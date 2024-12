"On ilmselge ja loodetavasti ka kõigile arusaadav, et tuleb liikuda energiasõltumatute saareliste lahenduste suunas ja see on just see töö, mida meie energiaagentuur teeb," kirjutab sihtasutuse Saare Arenduskeskus nõukogu esimees, ettevõtja Maire Forsel vastukajaks Roland Mere kriitikale Saarte Energiaagentuuri tegevuse kohta ("Milleks meile küll Saarte Energiaagentuur?!", Saarte Hääl, 3. detsember).