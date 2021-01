Lasteaedniku haigestumine sundis rühmatäie lapsi koju

Kuna ülejäänud Ida-Niidu lasteaia personal on terve ning teateid, et keegi oleks haigestunud, pole rohkem tulnud, saavad teiste rühmade mudilased lasteaias edasi käia. Seda enam, et rühm, mille õpetaja haigestus, asub majas eraldi osas ning ka kokkupuuteid teiste rühmadega on olnud minimaalselt.