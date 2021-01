Tori jõe säng puhastatakse setetest

Vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm ütles, et umbes pool Tori jõe sängist on tiheda pilliroopadrikuga kinni kasvanud, jõesängi täidab kohati poole meetri paksune settekiht.

Sõltuvalt ilmast ja hanke tulemustest puhastatakse Tori jõgi nüüdsama talvel või siis suve teises pooles, et võimalikult vähe häirida jõega seotud elustikku.

Tori jõe taastamistöid rahastab Euroopa Merendus- ja Kalandusfond. Tööd maksavad umbes 50 000 eurot ilma käibemaksuta. Lisaks kavatseb Saaremaa vald puhastada sel aastal ka Leisi jõe suudme, aga see töö jääb pigem aasta teise poolde. Leisi jõe suue on taimestikuga nii kinni kasvanud, et siirdekalad ei pääse enam jõkke paljunema. Ajad, mil Leisi jõest näiteks kevadel ohtralt särge püüti, jäävad mitmekümne aasta taha. Leisi jõe suudme puhastamistööde kulud kaetakse keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse konkursil võidetud auhinnarahast.