Saaremaa vallavolikogu võib saada uue juhi

Suure tõenäosusega on volikogu uue esimehe rolli astumas just Tamkivi ise, kes on varem öelnud, et ei välista soovi olla järgmiste valimiste ajal Reformierakonna esinumber ja seega kandidaat vallavanema kohale. Jaanus Tamkivi on varem olnud aastatel 1996-2005 Kuressaare linnapea, seejärel riigikogu liige ja keskkonnaminister.