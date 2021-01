Kliima soojenemine mõjutab Laidevahe kaitseala kaitsekorda

Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist Mirjam Vaan ütles, et keskkonnaamet viib kaitse-eeskirja sisse muudatuse, mis lubab roovarustajatel ameti nõusolekul lõigata roogu ka külmumata pinnaselt. “Masinad on edasi arenenud, nende kandepind on suurem ja masinad on kergemad, mistõttu ei riku pinnast ära,” selgitas Vaan.

Teine muudatus puudutab kalapüüki. Eelnõu lubab kala püüda 1. juunist 31. märtsini. Aprillist mai lõpuni on kalapüük alal keelatud selleks, et vältida lindude häirimist eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. “Nimelt külastavad Laidevahe lahte peamiselt kalastajad, mistõttu leidsime, et üldise liikumispiirangu kehtestamine ei ole vajalik,” tähendas Mirjam Vaan. Lisaks tagab see piirang ka elupaigatüüpide kaitse. Kevadel, kui on märjem aeg, tekivad mootorsõidukiga sõitmisest pinnasteele kergesti rööpad. Seetõttu on kalamehed sõitnud ka väljaspool pinnasteed niidualal, kus tegelikult on sõidukiga sõitmine keelatud.