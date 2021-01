“Liiga hea teenus,” ütles Valjala kogukonnakogu esimees Kaido Kaasik sarkastiliselt. “Üks mees oli nii kurb, et lubas poest jupi nööri osta,” iseloomustas ta keskuse klientide meeleolusid. Sotsiaalmaja perenaine Heli Kolk muudatustest pikemalt rääkida ei soovinud, märkides vaid, et eakatele on kolimisplaan mõjunud muserdavalt. Jaanuari lõpu seisuga koondatakse sotsiaalmaja kaks töötajat, kellele pakuti tööd Kuressaare Voolu tänava sotsiaalmajas, millest mõlemad aga Kolgi kinnitusel loobusid.

Saaremaa vallavalitsus on otsustanud mitte jätkata Valjala kogudusele kuuluva Kiriku tänava 3 hoone rendilepingut, mis lõpeb 30. aprillil. Valjala sotsiaalmaja haldava Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter ütles, et vallal on endal piisavalt vabu pindu ja teenuse jaoks neid rentida pole otstarbekas. “Kohti on näiteks Sandlas värskelt remonditud majas. Seal on juurdepääsuteed, kõrval kauplus. Elukvaliteet ei peaks halvemaks minema. Kellel vaja, sellele tagatakse koduteenus,” lausus ta.