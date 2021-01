Ühistu juhatuse liige Kalle Koov ütles, et ettevõte on esitanud Saaremaa vallavolikogule taotluse tühistada Raekoja 1 ehk Saaremaa kaubamaja kinnistu detailplaneering. Eesmärk on pakkuda täiendavaid teenuseid, et suurendada keskuse atraktiivsust ja külastatavust, sealhulgas madalhooajal. See eeldab aga täiendavat ehitustegevust Raekoja 1 kinnistul, mida olemasolev planeering ei võimalda.