Olgu täpsustatud, et võrgupüük on seal nagunii keelatud. Ka on laidudele minek ja seal liikumine samal ajal ja veel pikemalt juba nagunii keelatud, mis ongi õige, sest see tõesti segaks pesitsevaid linde. Eelnõu seletuskirjas põhjendatakse kavandatud mai- ja juunikuist spinningupüügi keeldu sellega, et vee peal liikuv paat ja spinninguga kalamees segavad koledasti laidudel pesitsevaid linde, tekitavad pöördumatut kahju pesitsejatele ja keeld aitab kaitsta haugiasurkonna seisundit.