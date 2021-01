Kuressaare jahisadamas käis 2020. aasta hooajal 275 külalisalust, mis on kahesaja võrra vähem, kui aasta varem. Viimati oli nii vähe aluseid aastal 2003, kui sadamat külastas 218 alust.

Sadama pikaaegne kapten Oskar Jõgi tõdes, et eks selles languses on ikka süüdi koroona. Näiteks rootslaste, kel koroonaga asjad eriti kehvasti, taha kirjutati tabelisse ümmargune null. Heal aastal on rootslasi käinud Kuressaare sadamas 70 aluse jagu. Ainsad, kelle osas suurt kukkumist ei olnud, olid eestlased. Soomlaste arv vähenes 2019. aastaga võrreldes 156 pealt 119 peale ja sakslaste aluseid käis Kuressaare sadamas mullu 21 (tunamullu 83). Vähemaks jäi ka lätlasi, keda oli 48 asemel 23.