Kuressaarde tuleb tervislike küpsetiste pagarikoda

Mari-Liis Raud, veel nimetu pagarikoja üks eestvedajatest rääkis, et nende eesmärk on teha tervisesõbralikke pagaritooteid ja kooke. Selleks pandi seljad kokku Pihtlas asuva Nögese kohviku pererahvaga, kelle speltajahust pagaritoodete järele on nõudlust rohkem, kui pakkuda oleks.