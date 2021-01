Humana: Saaremaa riidekogumine on paika loksunud

Kui vaadata Eestis kogumist laiemalt, siis Tallinna riidekonteineritesse toodud asju võib Kaberi sõnul võrrelda kaubaga, mida ettevõte ostab sisse Soomest ja siin sorteerib. “Väiksemate linnade puhul näeme, et riidekonteinerid on lahendus ka juhul, kui vanem sugulane lahkub või kolib ning vaja on riidekapid tühjaks teha. See on väga mõistlik, kui riided on terved ja puhtad,” lausus ta.