Kuivastu sadama lähistel lebab miinitraali vrakk

Üks vrakk lebab merepõhjas Viirelaiust lõunas ja selle nimi ning hukkumisaeg vajab veel tuvastamist, teine puhkab Kuivastu sadamast 360 meetrit põhja pool. Kuivastu vraki kohta alguses levinud info, et tegu on Teise maailmasõja aegse Nõukogude miinilaevaga Serditõi, osutus ennatlikuks. Nimelt kinnitavad mitmed erinevad Vene allikad, et Serditõi uputati hoopiski Heltermaa juures. Lisaks tõsteti laev aastail 1949–1952 osade kaupa üles ja transporditi Tallinna, kus see vanametalliks lõigati.