Kaisa Ling tuunib teist plaati

"Hirmsasti tahaks näha oma perekonda ja sõpru, aga ajad on sellised, et igasugune liikumine on piiratud," ütles Kaisa Ling Saarte Häälele. "Aga plaadiesitlus tuleb kindlasti ka vähemalt ühes kohas Saaremaal, kui mitte mitmes," lisas ta. Plaat peaks ilmuma mai alguses, millele kohe, läbi hiliskevade ja suve alguse, järgnevad esitlused.

Kaisa Ling Thing on bluusimaastikul omapärane tegija, kuna solistiks on naine ja teemad läbivalt feministlikud. "Me keskendume inimõigustele, seisame vägivalla ja rassismi vastu ning toetame alati oma kehaga rahujalal olemist. Loodame, et see sajanditagustelt bluusinaistelt õpitud viis muusikat teha üllatab Eesti kuulajaid ning algatab nii mõnegi hoogsa diskussiooni," selgitab Kaisa Hooandjas, mille abiga ilmus 2018. aastal ka tema debüütplaat "Nii kole mees".