Kaja Kallas iseloomustas Kalle Laanetit kui meest, kel on laialdased kogemused siseturvalisuse valdkonnast, ta on olnud minister ja osalenud kriiside lahendamises. "Viimased aastad on ta juhtinud Riigikogu riigikaitsekomisjoni ja omab häid teadmisi, et olla tugev kaitseminister," kinnitas Kallas.