Tallinn. 30APR19. Peaminister Jüri Ratas teatas president Kersti Kaljulaidile minister Marti Kuusiku tagasiastumisest. Prime Minister Jüri Ratas announced to President Kersti Kaljulaid the resignation of Minister Marti Kuusik,leave office in the face of a criminal investigation for alleged incidents of domestic violence. Foto: Erik Prozes, Postimees FOTO: Erik Prozes