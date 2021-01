Võrkpalliklubi maadleb rahaprobleemiga

Saaremaa Võrkpalliklubi juht ja mänedžer Hannes Sepp möönis, et meeskonnal on tõepoolest rasked ajad: “Peatoetajal ja presidendil (Ivar Alt) on tekkinud viivitus seoses maksetega. Õnneks oleme saanud signaali, et olukord võiks nüüd viimaks laheneda. Lubatud maksed peaksid saabuma nädala jooksul.”