Saaremaa ja Hiiumaa hakkavad koos turismiturundust tegema

“Turisti ei huvita, kas Muhu ja Ruhnu saar jäävad Saare maakonna piiridesse või millises vallas asub Kaali kraater,” tõi EAS-i turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik näite, et turisti huvitavad saared üldiselt.

Ta usub, et kui Hiiu- ja Saaremaa turismiarendajad teeksid senisest süsteemsemat koostööd, tekiks hoopis uus vaade, mis lähtuks külastaja liikumisest. Lepiku sõnul ei tohi olla Hiiumaa suunal arusaama, et Triigis saab Saaremaa läbi ja sealt edasi on juba hiidlaste mure.