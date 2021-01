Pikk tänav osaliselt suletud

Vallavalitsus teavitab, et seoses veetorustiku avariiga Pikal tänaval (Pikk tn 60 ja Tooma poe vahel) on Pikk tänav lõigul Slupi (Tooma) ringristmikust kuni Koondise tänavani suletud. Liiklus on suunatud ümber Aia ja Koondise tänavate kaudu. Kaevetööd juba käivad ja sulgemise eeldatav lõppaeg on täna õhtul kell 17. Kaevetöid teostab Klotoid OÜ.