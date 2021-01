Tegus aeg haiglas

Seda, et otsustas koos abikaasaga just Saaremaale oma elu rajada, pole proua Maie-Ly kunagi kahetsenud. “Ma ei ole iial tahtnud olla kusagil mujal,” kinnitab ta.

Oma elu meditsiinile pühendanud Maie-Lyl on hea meel, et koguni kolmest ta lapsest on saanud arstid: Hannesest kirurg, Triinust perearst ja Antsust silmaarst. Tohtri elukutse valis ka pojatütar Eva, Tartu ülikooli teise kursuse tudeng.

Eeskuju ja soovitused

Ülikoolis arvestust või eksamit tehes annab Evale kindlustunnet teadmine, et vanaema mõtleb kogu see aeg temale, hoides lapselapsele pöialt. “Iga kord, kui meil on eksamid või raskemad kontrolltööd, tõstab vanaema lapselapse pildi klaverilt kaminale ja süütab küünla,” lausub Eva. “See on üks ilusamaid asju, mida üks vanaema teha saab.”