Saaremaa gümnaasiumisse tuleb saarluse õpe

Saaremaa gümnaasium saab oma sisult olema kindlasti akadeemilise mõtteviisiga, arvas kooli õppekorraldusjuht Maidu Varik, kes koos õppejuht Laura-Liisa Perovaga Saarte Häälega kohtuma tuli. Variku sõnul tingib sellise õhkkonna näiteks see, et koolis on vaid gümnaasiumiealised õpilased ja koolitund kestab 75 minutit.