Suusarajad on Saaremaal sisse lükatud

Saaremaa spordikooli majandusjuht Kalev Kütt ütles, et kahjuks on nende rajamasin katki ning praegu on suusaradasid hooldatud ATV-ga. Selle töö kvaliteet ei ole nii hea ning klassikarada sisse sõita ei saa. Vabastiili rajad on olemas. Kütt lisas, et loodetavasti jõuab rajamasina uus osa kohale sel nädalal ja nädalavahetusel saab rajamasinaga teha kvaliteetsemaid suusaradu.