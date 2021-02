Noor kodutu saarlane elab Tartus telgis

Lugenud Facebookis postitust mehelt, kes Tartus Kvartali keskuses võõrale vanaprouale süüa ostis, tegi Tartu abilinnapea Mihkel Lees üleskutse hädas olevatest inimestest teada anda.

Ühest võimalikust abivajajast andis teada Lõunakeskuse lähedal elav pereisa, kes oli märganud oma kodumaja lähedal kuuseheki all väikest rohekat telki. Mees mõistis, et telgis elav inimene võib abi vajada.

Õhtulehe ajakirjanikul õnnestus telgi elanik eest leida. Öise vihma ja möödunud nädala krõbeda külma edukalt üleelanud noormees tutvustas end ja rääkis külalisele, et on pärit Saaremaalt. Noormees leidis, et tema nime on siiski mõistlikum mitte avaldada, kuna ta otsib tööd.

Telgielaniku sõnul läks ta kasuvanematega nii kõvasti tülli, et need kirjutasid ta kodust välja. Noormees kinnitas, et ei ole pätt ega joodik, ent tüli põhjusetest ta lähemalt rääkida ei soovinud. Küll aga ütles, et tahab üles otsida oma pärisvanemad.

Noormehe sõnul ta tuttava tüdruku juurde kolida ei saa, kuna too elab koos vanematega. Nii soovib saarlane leida tööd, et saaks korteri üürida ja end Tartu kodanikuks registreerida.

Noormees jälgib oma sõnul telefonis töökuulutusi ning on ka ehitusalal abitöid leidnud. Võimalusele Soome ehitusele abitööliseks minna ning koos tööga öömaja saada tõmbas kriipsu peale koroona tõttu kehtestatud liikumispiirang Eesti ja Soome vahel.

Ametikooli kokapaberitega lõpetanud noormehe sõnul kogemusteta kokal praegu šansse tööd leida pole ja paraku pole tal ka autojuhilube. Ka ajateenistusse ta suvalisel ajal minna ei saa.

Noormehe kinnitusel on teda aidanud talvel hakkama saada see, et on telgiga varem matkanud ning ka pesta on ta aeg-ajalt saanud. Ühe korra Tartu–Kuressaare bussiga kodus käinud, tekkis seal kasuvanematega taas tüli. “Ma ei öelnud isegi seda, et elan telgis,” rääkis saarlane.

Abilinnapea Mihkel Lees lubas Õhtulehele, et linnavalitsusest võetakse noormehega ühendust ja püütakse teda aidata.

Eelmise kolmapäeva pärastlõunal kirjutas noormees Õhtulehele, et sai neljapäevaks ühe tööotsa lammutustöödel.