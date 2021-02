Kaubamaja arendust asus juhtima Kristiina Treu

Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse liige Kalle Koov ütles, et ühistul on lähiaastatel kavas kaubamaja keskust põhjalikult uuendada. Üks põhjus selleks on paari aasta pärast lõppev Rae Konsumi rendileping ja plaan avada uus pood ühistule endale kuuluval pinnal. See tähendab muu hulgas kaubamaja hoonekompleksi laiendamist, milleks Saaremaa vallavolikogu läinud nädalal rohelise tee andis.