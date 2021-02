“Minu loomingu inspiratsioon on laialdaselt võttes lihtsalt maailm ja elu. Aga inspiratsiooni saab paljudest asjadest. Mõtteid arendada selles mõttes, et lihtsalt tutvuda maailma, elu või loodusega või ükskõik millise küsimusega,” selgitas Vinn rahvusringhäälingule.

Ta lisas, et püüab olla oma mõtetes ja tegevuses vaba. “Mõned asjad võivad olla hoopis teisest voolust, aga ühendada annab paljusid asju ja ühendaja ongi see kunstniku mõttemaailm, tema aju. Ütleme, et ma olen sürr-sümbolist.”