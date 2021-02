Uuel nädalal võib kohati tulla 25 kraadi pakast

Laupäev on läänepoolse kõrg- ja idapoolse madalrõhuala piirimail suurema sajuta, vaid mõnes üksikus paigas pudeneb kerget lund. Puhub mõõdukalt tugev põhjakaare tuul ja ilm on külm. Öösel on külma 8–13, sisemaal selgineva taeva korral 15 kraadi, päeval 6–11 kraadi.

Pühapäeval (7.02) laieneb kõrgrõhkkonna serv Skandinaaviast vööndina üle Eesti. Üksikutes kohtades püsib kerge lumevõimalus. Põhjakaare tuul nõrgeneb. Öösel on külma 7–12, kohati 14 kraadi, päeval 5–10 kraadi.

Esmaspäeval saab külm kõrgrõhuala valitsevaks kogu Põhja-Euroopas. Eestisse suuremat sadu ei tule, vaid saartele võib merelt pilvi kanduda, millest veidi lund pudeneb. Tuul vaibub. Öösel on külma 8–13, kohati 15 kraadi, päeval 7–11 kraadi.

Teisipäev tuleb kõrgrõhuvööndi mõjul sajuta. Tuul on nõrk ja valdavalt idakaarest. Taeva selgimiseks on tingimused soodsad ning ilm muutub krõbedamaks. Öösel on külma 10–15, hommikul selgema taeva all 20 kraadi, päeval 8–13 kraadi.