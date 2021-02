Laiahaardelise töö eest maailma ooperilavadel preemia saanud Anger teatas ETV kultuurisaates “OP”, et juba sel aastal avaneb tal võimalus astuda üles Metropolitan Opera laval New Yorgis. “Septembri lõpus ja oktoobris oleks esimene võimalus teha roll “Boriss Godunovis” ja samal hooajal ka “Jevgeni Oneginis”,” ütles ta.

Anger möönis, et koroonaviiruse tõttu on maailmas praegu küll hirmus aeg, kuid tema jaoks on see olnud nagu õnnistus. “Ometi on aeg maha võetud ja saab mõelda mõtteid, suusatada, käia metsas ja mere ääres,” tõdes ta ja lisas, et tavaliselt jookseb ta lennujaamast kontserdisaali ja sealt edasi hotelli. “Seda on viimastel aastatel isegi liiga palju olnud.”

Veiko Õunpuu pälvis Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti valdkonna peapreemia filmiga “Viimased” sotsiaalselt oluliste teemade kõrgetasemelises kunstilises vormis käsitlemise eest.

Filmikriitik Tristan Priimägi sõnul mängib Õunpuu oma filmides väga teadlikult piiriga tragöödia ja komöödia vahel. Ta nentis, et Õunpuu on alati olnud isekõndija. “Kindlasti on lihtsam asju ajada nendega, kes on rohkem konformistid või mängivad rohkem reeglite järgi. Filmikunst on niikuinii kompromisside kunst ja seda ei tehta kunagi oma raha eest,” selgitas Priimägi.

“Peab arvestama kõigi ja kõigega ning kui kogu selle asja juures suudab keegi veel üsnagi kindlalt oma visiooni teostada, mis ei pruugi kõigile meeldida, siis võib-olla ka nähakse, miks teda hinnatakse,” lisas ta.

Kudujate Koopiaklubi ellukutsumise ja maailma suurima Muhu sukkade näituse “Meie argipäeva vidussepidamise aeg” korraldamise eest preemia pälvinud Anu Pink märkis, et Muhu sukk on maailma kudumiskultuuri tippteos – ülipeenikesest lõngast ülitihedalt kootud, väga värviline, väga palju mustreid – kudujale tõeline väljakutse. “Muhu suka kudumine on niivõrd nauditav, inimesed võtavad seda kui hobi ja keegi ei loe kunagi tunde, aga keskmiselt kulub neid ikka üle saja,” ütles ta kultuurisaates “OP”.