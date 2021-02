Saaremaa Võrkpalliklubi vallalt raha ei saanud

“Arvestades, et puudub selgus klubi edasise tegevuse osas ja meil ei ole selle kohta esitatud ka täiendavat materjali, me otsust ei teinud,” ütles vallavanem Mikk Tuisk. Tema sõnul ei saa alahinnata klubi panust kohalikku kogukonda, kuid vallavalitsus peab olema veendunud, et raha läheb õigesse kohta. Seega ei ole välistatud, et tulevikus vald rahahädas klubi ikkagi toetab. Kuigi eile konkreetsetest summadest ei räägitud, käib Saarte Hääle andmetel jutt 20 000 eurost.