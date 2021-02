Kolimisega seoses tuleb Kuressaare haigla vastutava õe Irina Viirmäe sõnul arvestada ka teatud muudatustega, mis võivad esialgu küll harjumatud olla, kuid haigla teeb kõik endast oleneva, et need oleksid sujuvad ja arusaadavad kõigile. Kolimine toimub esmaspäeval nii, et kui päeva esimeses pooles asub EMO veel vanas kohas, siis poole päeva pealt kolib osakond ümber ja patsiendid peavad sisenema haigla peaustest. Selguse huvides saavad üles ka suunavad sildid, mis inimesi õigesse kohta juhatavad.

"Peamine EMO sissepääs on edaspidi Aia tänava poolsete peauste kaudu, nii et kel vähegi võimalik, tuleb sisse peaustest. Fuajees registratuuri juures on olemas ratastoolid, mida saab vajadusel kasutada patsiendi transportimiseks," rääkis Viirmäe. Keskööl lähevad uksed lukku ja need avatakse taas kell 6 hommikul. Vahepealsel ajal tuleb sissesaamiseks kasutada uste kõrval olevat fonolukku.

Patsient peab registratuurist võtma järjekorranumbri ning ootama, kuni tema number ilmub ekraanile ja infotöötaja kutsub patsiendi enda juurde, võtab andmed ja probleemi kirjelduse ning annab info edasi triaažiõele. Triaažiõde vaatab omakorda üle elulised näidud, kuulab ära patsiendi kaebuse ja annab vastavalt olukorra tõsidusele triaažimärgi – kas punase, kollase või rohelise. Järjekorraaparaadi juures on olemas ka desovahend ning maski saab vajadusel registratuurileti pealt.

Veel üks muudatus on see, et järjekorranumbri peavad võtma ka vereanalüüsi andma tulnud patsiendid, kes saavad omakorda oodata labori ooteruumis.

Luha tänava poolne sissepääs haigla taga on edaspidi vaid kriitilisteks juhtudeks – kui inimesel on ekstreemne vigastus ja tal ei ole võimalik peauksest EMO-sse tulla, vaid on vaja autoga otse treppi sõita. Ja kui juhtub, et autoga tuleb ikkagi kiirabilüüsi sõita, peab arvestama, et enne kaldteest üles sõitmist ootab ees tõkkepuu, mille juures on telefoninumber ja kaamera. "Helistad numbrile, räägid murest ning infotöötaja tõstab tõkkepuu ja lüüsi ukse üles. Seejuures tuleb arvestada, et tagumist sissepääsu kasutab kiirabi (kellele ei tohiks jalgu jääda), mistõttu tuleb jälgida, et auto pargitaks selleks ettenähtud kohta ning esimesel võimalusel peaks auto lüüsist välja sõitma ja mujale parkima," selgitas vastutav õde Viirmäe.

Samuti rõhutas ta, et perearstikeskusesse enam läbi EMO koridori ei pääse. Selleks tuleb kasutada kas tervisekeskuse-poolset sissepääsu või minna läbi haigla kolmanda korruse.