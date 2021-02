Valla veespetsiks valiti Meelis Albert

“Usun, et minu “parim enne” ei ole veel saabunud ja suudan endast veel midagi pakkuda,” põhjendas Albert vallavalitsusse tööle kandideerimist.

Alates 2013. aastast on Meelis Albert olnud eraettevõtluses. “Varasem kogemus avalikus teenistuses jättis kripeldama, et midagi olulist jäi tegemata. Eraettevõtjana tehtud veekeskkonnaga seotud uuringud ja hinnangud on arendanud analüüsivõimet, seni tehtud tööde tulemusi ükski tellija tagasi lükanud ei ole,” ütles Albert.