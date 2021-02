Eesti linnade ja valdade liidu juhatuse liikmeks valiti Aivar Aru

“Regionaalne esindatus ja tasakaal on oluline,” ütles ELVL-i juhatuse esimees Tiit Terik . “Nüüd on liidu juhatuses esindatud ka saared. Aivar Aru on kahtlemata väga võimekas omavalitsusjuht ning tänu oma ettevõtlusvaldkonna kogemusele on tema sõnavõtud ning ettepanekud suureks väärtuseks kõigile liidu liikmetele, kui Eesti linnade ja valdade liit seisab läbirääkimistel riigiga kohalike omavalitsuste huvide eest.”

Aru peab värske juhatuse liikmena väga oluliseks Eesti saarte eest seismist. “Üheks minu eesmärgiks Eesti linnade ja valdade liidu juhatuses on just see, et saartel elavate inimeste mured ja mõtted saaksid laiemat kandepinda läbi suurima omavalitsusorganisatsiooni, millel ka vanust juba üle väärika saja aasta. Mul on hea meel, et üle pika aja on ELVLi juhatuses saarte esindaja,” lisas ta.