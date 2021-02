Valjalga planeeritakse toitlustus- ja majutuskohta

Osavallakogu esimees Kaido Kaasik ütles, et praegu tühjalt seisvale krundile pidi kunagi tulema vallamaja, ent see osutus viimaks üle jõukäivaks plaaniks ning selle asemel ehitati hoopis pisem vallavalitsuse hoone. Nüüd on krunt seisnud ja on püütud leida ka huvilisi, kel selle suhtes häid ideid oleks.

“Valjala on praegu väga populaarne elamiskoht, noori peresid tuleb aina juurde. Nüüd on ühed noored, eriti nende eestvedaja leidnud, et seal võiks olla mingisugune toitlustus- ja majutuspaik, sest niisugust meil alevikus konkreetselt ei olegi. Osavallakogu arvas, et võiks teha pakkumise ja anda võimaluse, kui juba huvi on olemas,” rääkis Kaasik.