Avaneb talukatuste remonditoetuse taotlusvoor

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute katuste korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maastiku omapära säilitamisele. Toetust saab taotleda talukompleksi kuulunud eluhoonele ehk üksikelamule, mis on ehitatud enne 1940. aastat. Vooru kogueelarve on 200 000 eurot. Taotletava toetuse summa peab jääma vahemikku 5000–10 000 eurot ning see võib tööde maksumusest moodustada kuni poole ehk omafinantseering tööde eelarvest peab olema vähemalt 50%.

Huvi tänavu kolmandat korda avaneva vooru vastu on olnud aasta-aastalt kasvav. Kahe varasema aasta jooksul on korda saanud üle 30 katuse.

“Meie jaoks on oluline, et saame selle vooruga panustada ka selliste taluhoonete säilimisse, mis pole tingimata mälestistena kaitse all, kuid on nii väärtuslikud, et tasub neid alles hoida, toetades nende restaureerimist ja seega järjepidevat kasutamist,” selgitas muinsuskaitseameti ehitiste ja arheoloogia osakonna juht Kais Matteus.