“2020 oli Shipperi jaoks põhjaliku analüüsi aasta. Mõtlesime, kuidas ja mismoodi peaks toimima, ning mõtlesime paljud asjad ringi, vaatasime, mis suunas turg liikuma hakkab. Nagu näha, on pettuste arv ostu-müügitehingute osas jõudsalt kasvamas. Aasta lõpus oli see hetk, kui saime aru, et nüüd on aeg oma lahendusega välja tulla,” rääkis Olavi Allik Ajujahil Saaremaalt ainsana 30 parema sekka jõudnud Shipperi äriideest.