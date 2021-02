Noori tegijaid tunnustati Muhust Kuressaareni

Saare maakonna noortevaldkonna tegijate pärjamisel said tunnustuse kuus isikut või üritust. Pea kõik tunnustatud märkisid, et suurim tänu on neile nende tegemistest tõusnud tulu ning et midagi ei jää tegemata, kui on vaid hakkajaid noori. Nendest Saaremaal puudust ei tulevat.

Saaremaa valla noortevolikogu liige Roos Marie Karmel Pšenitšnaja ütles tänuüritust sisse juhatades, et suured teod saavad alguse väikestest sündmustest, mille taga on aktiivsed noored.

Noore tegija tiitli pälvinud Muhu noormees Lauri Pehlak, kes võttis üle kohaliku kaberingi juhendamise, ütles, et ei saanud lasta traditsioonidega huviringil hääbuda, vaid tuli ise käed külge lüüa. Orissaare gümnasist ja samuti tegija tiitli pälvinud Raahel Ränk kinnitas, et Orissaares ei jää noortel midagi tegemata. “Kõik, mida me tahame, on meie enda teha,” ütles ta.

Aasta noortevaldkonna tegijaks nimetatud Kristin Lauri tõdes, et noortetöö on aeg-ajalt pisut selline märkamatu, kuid tegelikult palju sügavam ja mitmekülgsem, kui silmale paistab. “Ma nii armastan oma tööd ja olen rõõmus, et see teistele ka sedasi tundub,” ütles Lauri.

NOORTEVALDKONNA TEGIJAD kuulutasid eile koos saatejuhi Tõnis Kipperiga Kadi raadio eetris välja vallavanem Mikk Tuisk, Anneli Meisterson, Lindia Lallo ja Helle Kahm. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl