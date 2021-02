Maakonna juubilaride õnnitluskaardid valmivad puuetega inimeste kojas

Saaremaa vallavalitsus sõlmis MTÜ-ga Saaremaa Puuetega Inimeste Koda lepingu 600 õnnitluskaardi valmistamiseks. “Hinnapakkumiste küsimisel oli tingimus, et kaartide valmistaja asub Saaremaal, et kaardid valmistataks käsitööna ning et kaasatud oleks ka erivajadustega inimesed,” ütles vallavalitsuse juhtkonna abi Kaidi Ottis. Möödunud aastal valmistas juubilaridele kaarte MTÜ Randvere Tööõppekeskus.