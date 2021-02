Tahtejõud, TikTok ja Instagram andsid Mokamäärdele tiivad

Karina on õpilasfirmat Mokamääre vedanud küll alles kolm kuud, kuid selle aja peale on ta saanud hulgaliselt fänne ja tellimusi. Jõudu mööda koolitöö kõrvalt huulemäärete valmistamise ja müügiga tegelev Karina jõuab ühes kuus teha keskmiselt 70 toodet ning kolme kuu jooksul on ta neid maha müünud pea 200 tükki.