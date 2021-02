Pamma kant võttis Elektrilevi pihtide vahele

Inimesi teeb nõutuks uue elektriliini ehituskvaliteet, kui selgus, et neli posti olid maa seest väljas. Liinil puuduvad tõmmitsad ja tugipostid ning elektripostid ulatuvad vaid meetrijagu maasse. Liin ehitati ilma postipuurita. Ekskavaator kaevas augud, mis aeti lihtsalt mullaga kinni. Postipaigaldus ei ole aga puu istutamine, et kaevad augu ja ajad kinni. Nüüd on maapind lõhutud ja läbikaevatud puujuured ei hoia enam pinnast koos. Mis kõige arusaamatum: isegi pärast rikke kõrvaldamist jäid viltused postid sirgeks ajamata. Kõigest sellest kirjutasid pahased inimesed ka Elektrilevile.