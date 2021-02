Enam kui poolsada sõpra Keki kelgumäel

Peamiseks sõiduvahendiuks olid plastikkelgud, ka juhitavad, ATV-d meenutavad sõiduvahendid, samuti plastist istmikualused. Marii Magus oli aga kodust huvilistele vaatamiseks toonud vanaisa puust jahimehesuusad. Marii sõnul on suuskadel vanust vähemalt 50 aastat. Pilku püüdis ka mitmekümneaastane Soome kelk. Sellega Pärsama teedel sõites naudib Marii tänavugi talverõõme.

Lisaks Keki mäele on Leisi kandis mujalgi võimalusi talisporti teha. Leisi alevikus on valgustatud liuväli, koolimaja juures ja staadionil korralikud suusarajad. Uisuplatse on rajatud kodutiikidelegi.