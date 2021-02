Kõik Saaremaa etlejad pälvisid laureaaditiitli

Nooremas vanuseastmes pälvis laureaaditiitli Epp Kristel Tuisk Kaali koolist (juhendaja Eve Tuisk). "Ma ei suuda seda uskuda! Olen väga uhke selle tulemuse üle, see näitab, et olen etlemises paremaks saanud," kommenteeris Epp Kristel oma saavutust.

Keskmise vanuseastme laureaat(Kuressaare gümnaasium, juhendaja Jaana Puksa) tõdes, et sellises vormis etlemine oli väga teistsugune ja huvitav. "Pidi oma mugavustsoonist välja tulema. Minu jaoks oli see juba eraldi väljakutse, aga arvan, et sain sellega päris edukalt hakkama. Olen üllatunud oma tulemuse üle ja sellist pauku poleks küll osanud oodata," lausus ta.Vanemas vanuseastmes tunnistati laureaadiksSaaremaa ühisgümnaasiumist (juhendaja Rita Ilves). Kirke meelest on n-ö päriselus kindlasti palju kergem etelda, sest see pisike närv, mis enne esinemist sisse tuleb, annab mingi kindlustunde. "Samas on tore, et vaatamata praegusele olukorrale konkursid siiski toimuvad. Väga tore oli virtuaalselt kuulda ka žürii tagasisidet. Ja tulemuste ootamine on ühtmoodi närvesööv nii päriselus kui ka virtuaalselt," rääkis ta.