Apollo taasavab Auriga kino

Apollo Baltikumi turundus- ja müügijuht Leitti Mändmets ütles, et suuri muutusi Saaremaa kino külastajatele ei tule, sest juba praegu on kino üles ehitatud iseteenindusliku kontseptsiooni alusel, mis soosib kontaktivaba külastust. “Kõigi kinokülastajate heaolu ja turvalisust silmas pidades hoiame kinos vahet ja kinosaalide täituvusel jälgime maksimaalselt 50% täituvust,” sõnas ta, lisades, et kinokava on juba avatud Apollo Kino veebilehel ja mobiilirakenduses.