Jaanus Tamkivi tõuseb volikogu esimeheks

Mõlemad ütlesid, et vangerdus tehakse sügisesi valimisi silmas pidades. Jaanus Tamkivi on välja hõigatud, kui Reformierakonna esinumber ja seega ka vallavanema kandidaat.

Kunagine Kuressaare linnapea ja riigikogulane, ministriametit pidanud Jaanus Tamkivi kinnitas, et omavalitsuspoliitika pakub talle kõrgelennulisele karjäärile vaatamata jätkuvalt huvi. “Ikka on tunne, et võiks veel teha,” sõnas Tamkivi, viidates, et Saaremaa valla suuruse omavalitsuse juhtimine on väljakutse. Seni volikogus fraktsiooni juhtinud Tamkivi sõnul ei tule praeguses vallas midagi ümber tegema hakata, vaid peab praeguse volikogu koosseisuga looma aluse järgmiseks valimisperioodiks.