Kuressaarest on ära veetud 7000 kantmeetrit lund

Kuressaare Linnamajanduse juhataja Marek Koppel ütles, et enamik suuremaid linnatänavaid on hetkel puhtad ja sõidetavad, lumevallid suures osas ära veetud. Suurem vedu toimus ülemöödunud nädalal, siis kasutas linnamajandusettevõte ka koostööpartnerite tehnikat – kallureid ja kopasid firmal endal nii suure tõrjeoperatsiooni tarbeks ei ole. Pärast seda pole sademeid eriti olnud ja Linnamajandus on lumeveol oma jõududega hakkama saanud.