TAI: ravikindlustus puudub vaid vähestel

Tervise Arengu Instituudi andmeil on Saare maakonna 20–59aastastest elanikest haigekassa ravikindlustus 31 076 inimesel – 14 883 mehel ja 16 193 naisel. Kokku on ravikindlustus 92,6 protsendil maakonna elanikest – 89,6 protsendil meestest ja 95,5 protsendil naistest.

Kogu Eesti elanikest on ravikindlustatud 93,6% – 91,9% meestest ja 95,2% naistest. Näiteks Põlvamaa elanikest on ravikindlustatud 94,7%, järvamaalastest aga 92,3%.

“Kindlasti mõjutavad neid arve iga paikkonna demograafiline ja tööturu olukord, kuid statistika järgi on need vahed väikesed,” lausus TAI tervisestatistika osakonna analüütik Ingrid Valdmaa . “Ravikindlustusega hõlmatus on üsna sarnane üle Eesti.”

Tema sõnul paistab silma, et Saaremaal on ravikindlustusega kaetus kõigis vanuserühmades (20–29, 30–39, 40–49 ja 50–59) võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga isegi tõusnud, samas kui Eestis kokku on see 30–39- ja 40–49-aastaste inimeste hulgas pisut vähenenud.