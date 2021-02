Vilsandi tuletorn avatakse külastajatele hiliskevadel

Peale remonti on torn suurepärases seisukorras ning on omataolise disaini poolest kindlasti Vilsandi saarele sattudes külastamist väärt. Vilsandi tuletorn on ehitatud aastal 1809 ning on vanuse poolest kolmandal kohal Eestis. 2019. aastal sai amet Vilsandi tuletorni kui hästi restaureeritud mälestise eest ka muinsuskaitseameti tunnustuse.

Praegu on suveperioodil Eestis huvilistele avatud kokku 12 tuletorni – Suurupi alumine, Suurupi (ülemine), Pakri, Naissaare, Osmussaare, Saxby (Vormsi), Kõpu, Tahkuna, Ristna, Sõrve, Kihnu ja Ruhnu tuletorn. Kõik 12 avatud tuletorni on piisava külastajate arvuga, et katta ära nende avamisega seotud jooksvad kulud, nagu näiteks elekter, töötajate palgad, trükised.

Hoolimata lühemast külastusperioodist koroonaviiruse leviku tõttu külastasid huvilised tuletorne 13 protsenti rohkem kui 2019. aastal, mis näitab, et huvi Eesti merekultuuri vastu ei ole kuskile kadunud.