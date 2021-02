Tänavune talv on toonud parajalt külmakraade ja lademetes lund ning politsei on taas saanud saanidega sõitmise praktikat ning pädevust täiendada. Kuressaare Politseijaoskonna piirivalvur ja SAR (search and resque) liige Riho Õun rääkis, et hariliku politseivormiga saani peale asja pole – selleks tuleb kõigepealt selga panna vastav varustus ja kiiver. Samuti ei ole saaniga võimalik sõita igaühel, vaid selleks on vaja eelnevalt läbida koolitus. Kuigi Õuna sõnul ei saa kohalikke olusid võrrelda näiteks Pärnu omadega, kus mootorsaanipatrullidel on sageli tegemist Pärnu lahel toimetavate kaluritega, on saanid sellegipoolest ka Saaremaa mõistes ääretult vajalikud.