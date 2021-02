Saaremaa külavanemad võivad saada ametitõendid

Juba paari aastat tagasi üles kerkinud ent vahepeal soiku jäänud töötõendi teema tõi uuesti komisjoni päevakorda sõrulane Kaupo Vipp . Komisjoni koosolekul kinnitas Vipp, et vajadus paberi järele, mis võimaldaks külavanemal tõestada oma külavanema staatust, on Sõrves ette tulnud mitmel korral. Komisjon oli Vipiga päri ent selleks, et külavanema ametiga hakkaks edaspidi kaasas käima tõend, peab Saaremaa vallavolikogu muutma kõigepealt külavanema statuuti.

Enamasti tekib elanikel vajadus informatsiooni järele kui kuskil külaservas hakatakse metsa maha võtma ja sellega satub ohtu teede läbitavus. Kes muu peale külavanema oleks sel juhul kõige õigem inimene metsmeestega suhtlema. Probleem on selles, et raietööde tegijad ei pea vallale aru andma. Õigupoolest tegutsevad metsfirmad üsna omapäi ja sõltuvalt firma töökultuurist võivad metsa väljaveost jääda järele väga halvad teeolud. Teinekord metsa laadimise ajal paneb metsaveok tee nii kinni, et keegi seal liikuda ei saa. Siinkohal sekkubki kohusetundlik külavanem ja selgitab välja millega metsatöö teeolusid ähvardab ja milliste ebamugavustega tuleb rahval tööde ajal arvestada. „Vahel on külavanemalt küsitud, et kes te olete, et me teile infot peame andma,” tõi Vipp näite.