Salme teenuskeskuse juhiks sai Kaia Kuul

Teenuskeskuste eest vastutava abivallavanema Jüri Linde sõnul osutus Kaia väljavalituks ennekõike põhjusel, et tulenevalt tema senisest sotsiaaltööspetsialisti ametikohast Salme piirkonnas on tal head teadmised Salme elu-olust ning ka kohalikud elanikud tunnevad teda.

Kaia Kuul ise leiab, et tema senine roll teenuskeskuse juhataja kohusetäitjana on andnud hea ülevaate, mida see töö endast kujutab. “Minule on väga oluline Salmel toimuv ning südamelähedane piirkonna edasine areng ja kestvus. Endises Salme vallas ja täna Saaremaa vallavalitsuses töötades olen saanud väga hea kohalikus omavalitsuses töötamise kogemuse – olen sotsiaalvaldkonnas Salme piirkonnas töötanud ja kodanikke teenindanud 15 aastat. Tänaseks tunnen, et olen valmis vastu võtma uusi ja huvitavaid väljakutseid ning usun, et seda võiks uus juhataja ametikoht ka pakkuda,” selgitas ta.