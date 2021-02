Sander Mölder aitas Eesti sünnipäevakontserdi lavale tuua

Lavastaja Henrik Kalmeti sõnul visati kontserdil õhku märksõnu, mis võiksid inimesi kõnetada. "Nagu näiteks mull, mis tuli ka presidendi kõnest välja. Me oleme olnud erinevates mullides seoses selle olukorraga, mis siin on," selgitas Kalmet rahvusringhäälingule. "Aga tegelikult ka laiemalt – on kultuurimullid, on erinevad grupid, on maa, on linn. Vabariigi aastapäev on tegelikult see hetk, mil me saame välja kiigata. On see õlg-õlatunne, on see 1,3 miljonit," rääkis ta.