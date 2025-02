“Ma ei tee lastel vahet, minu jaoks on nad kõik andekad ja ma ei hakka kelleltki võtma isu ära sellega, et minu meelest ta ei joonista hästi,” ütleb Reine, rõhutades veel kord üle: “Ei, see ei tule minu puhul kõne allagi, et ma valiksin välja parimad tööd. Ja kellel on üldse õigust öelda, et keegi on kellestki parem?”