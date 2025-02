Mare Kõiva uus raamat Väekaimad nõiad olid Sõrves ja Muhu saarel

Doktorikraadiga akadeemik Mare Kõiva on Saaremaa nõidade ja Sõrve võludega seonduvat uurinud juba aastakümneid. See raamat on ka omamoodi saare ja mandri nõidade võrdlus. Kirjutamisel on kasutatud arhiividesse kogutud ajaloolist materjali läbi 150 aasta.